Herfstige kindervoorstellingen voor 2+ en 7+ in Theater Sneek

SNEEK- Zin in een leuk dagje uit met de kinderen tijdens de herfstvakantie? Dan kun je in Theater Sneek terecht. In de herfstvakantie zijn er twee vrolijke familie voorstellingen in het theater aan de Westersingel.

Op donderdag 21 oktober komt Meneer Monster (7+) met de voorstelling 'De waanzinnige Boomhut van 52 verdiepingen' in het theater. Het is een volkomen geschifte familievoorstelling naar de mega populaire bestseller van Andy Griffiths en Terry Denton. Andy en Terry’s Boomhut is nu 52 verdiepingen hoog.

Met zo mogelijk nog meer fantastische uitvindingen. Een wortelkanon met raketaandrijving, een Vermom-o-matic 5000, een Opleidingsinstituut voor Ninja-slakken, een vliegende gebakken-ei-auto en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur. De mannen van Meneer Monster én kinderdirecteur Huib vertellen je waarom je de voorstelling moet bezoeken, bekijk dat hier!

Peppa Pig (2+)

Zaterdag 23 oktober komt Peppa Pig (2+) naar ons theater. Spelletjes spelen, avonturen beleven én… in modderplassen springen! Het ondeugende, kleine varkentje Peppa Pig, bekend van Nickelodeon en Netflix, keert met al haar vriendjes terug naar Theater Sneek voor een spiksplinternieuw vrolijk avontuur. Beleef met Peppa het leukste dagje uit in de spetterende, nieuwe familievoorstelling: ‘Peppa Pig Live! – Schoolreisje naar het Strand’. Het wordt een leuke middag waarin kinderen naast het zien van de voorstelling kunnen knutselen, schminken en kleuren. Achteraf is er nog tijd voor een meet-and-greet.



Kaartjes voor deze vrolijke familievoorstellingen koop je hier