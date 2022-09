Heren VC Sneek zonder setverlies naar tweede ronde nationale beker

Hooglanderveen- De heren van VC Sneek hebben hun eerste officiële optreden met succes afgesloten. In de eerste ronde van de nationale beker werd in het Drentse land in de poule van drie zowel van derde divisionist Switch Hooglanderveen en eerste divisionist Veracles met 3-0 gewonnen. Daarmee plaatsen de mannen van Patrick Koelemij en Edward Kamphuis zich zonder setverlies voor de tweede ronde van de vaderlandse beker. Een mooie opsteker alvast voor het Sneker team dat zo een prima debuut beleefde.

Suprematie

Tegen de thuisclub startte het duo met Tom van den Boogaard en Senna Heikoop in de passing, Jan Paul Beukers op de spelverdeling, Klaas Jelmer Hoekstra en Rutger Zoodsma op de mid terwijl Jeen Pieter van der Meer en Jelmer Spoor elkaar afwisselden op de diagonaal. De Snekers lieten er in de wedstrijd geen gras over groeien en toonden hun suprematie. Het begin was wat stroef, maar de kersverse eerstedivisionist pakte met gecontroleerd spel de eerste set met 25-19. Daarna was het verzet van de thuisploeg gebroken. ”De tweede set was een walkover en in de slotset met wat kleine aanpassingen werd ook gemakkelijk gewonnen, ”aldus Patrick Koelemij.

Rode lap

Tegen Veracles hadden de Friezen nog wat recht te zetten. De studs uit Groningen deelden vorige week in sporthal Schuttersveld even een klein tikkie uit, maar als zo vaak werkt dat als de bekende rode lap op de opponent. Zo ook bij VC Sneek dat met veel passie speelde. Patrick Koelemij en Edward Kamphuis begonnen met dezelfde basis. Een achterstand werd snel omgebogen en er werd met passie gespeeld. De ervaring van Tom van den Boogaard op de juiste momenten gaf de doorslag. Met 26-24, 25-20 en 27-25 plaatsten de Waterpoortstadbewoners zich voor de volgende ronde.

Uitstekende side out

”Veracles was taai, maar ten opzichte van vorige week zijn we een stapje verder in ons proces. Vele goede blokkeringen en een uitstekende side out”, karakteriseerde Koelemij het spel van de roodhemden. Komende weken kan het geoliede trainerskoppel verder polijsten en poetsen aan de mogelijkheden , want op 17 september wacht de eerste confrontatie in de competitie tegen VVH uit Harderwijk.

Bron:VC Sneek