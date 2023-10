Heren VC Sneek wint van Pegasus na moeizame wedstrijd

Om 19.00 uur klonk het fluitsignaal en Edward Kamphuis begon met de de 7-koppige selectie: Luuk Boone, Jelmer Spoor, Rutger Zoodsma, Mark Hekstra, Jeen Pieter van der Meer, Senna Heikoop en Kevin Hof. Na veel foutservices aan het begin van de eerste set werd het direct duidelijk dat het uitstekende niveau van de week daarvoor tegen Sudosa niet vanzelfsprekend was en de mannen hard moesten werken om de punten binnen te halen. De eerste set werd vanwege een goede serveserie van Mark Hekstra winnend afgesloten met 25-23.



De tweede set was eigenlijk hetzelfde beeld. Veel fouten aan beide kanten en niet ‘clean’ genoeg in het uitspelen van de side-out. Deze set werd nog spannender en na meerdere matchpoints kwam de, het zal ons toch niet weer gebeuren, gedachte binnen sluipen bij de Sneker mannen. Gelukkig voor de snekers kantelde ook deze set net in het voordeel van VC Sneek met 26-24.



Waar het Sneek in de voorgaande wedstrijd niet lukte de 3e set binnen te halen bleven de mannen deze week wel overeind. Door in de 3e set Tom Carlos Wollesen & Klaas Jelmer Hoekstra in het veld te wisselen werd er meer rust en energie gebracht en haalde de selectie uit Friesland ook de laatste set binnen met 25-20!



Dit betekent een eerste 3-0 overwinning in de Topdivisie A en tevens de 2e winstpartij, waardoor VC Sneek H1 een mooie 3e plek bemachtigd heeft met 7 punten uit 3 wedstrijden.



Trainer Edward Kamphuis zei het volgende: ‘Uiteraard ben ik blij met de overwinning. Je pakt het maximaal haalbare aan punten, maar mijn team heeft bij lange na het niveau van vorige week niet gehaald en daar baal ik toch van. Naast mooi spel en goede individuele acties heb ik veel te veel slordigheden gezien. Gelukkig was Pegasus niet bij machte om daar gebruik van te maken.’



Op naar volgende week met deze 3 punten in de tas. Om 19.45 uur uit bij Dio Bedum op bezoek, een tegenstander waar ook in de voorbereiding al tegen gespeeld werd. Ook dit belooft, net als elke wedstrijd voor de Sneker mannen, een belangrijke en moeilijke wedstrijd te worden.