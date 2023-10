Heren VC Sneek winnen in 4 sets in Bedum tegen DIO na spannende wedstrijd

BEDUM- Afgelopen zaterdag stond alweer de 4e wedstrijd van het seizoen op het programma tegen het ervaren DIO Bedum. Een team wat al jaren in de topdivisie A acteert. In de voorbereiding werd er ook tegen Bedum gespeeld en dat resulteerde in een 2-1 overwinning. Echter, In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

Na een goede trainingsweek waarin flink vertrouwen getankt werd begon Edward Kamphuis met dezelfde 7 namen als tegen Sudosa-Desto. Het begin was slordig, de passlijn was niet op orde en de spelverdeling kon hierdoor niet optimaal worden benut. Dit resulteerde in een dikke 25-17 verlies.

Mindset



Er moest wat veranderen en dat had niet zozeer te maken met de compositie maar met de mindset en het basisniveau. Het begon allemaal bij het opvoeren van de servicedruk, die gaf meer ruimte voor vertrouwen en daarmee kwam de passlijn beter onder controle die op zijn beurt weer zorgde voor een gevarieerd aanvalsspel. Eigenlijk waren set 2 en 3 vrijwel identiek aan elkaar. Erg spannend waarin het beide kanten op kon vallen maar uiteindelijk werd er 2 maal aan het langste eind getrokken door de Sneker mannen. Dit mede door meerdere dubbele wissels met Jarno van der Weerd en Arjen Heerkes die zorgden voor een ander spelletje en meer rust in het veld.



Een 1-2 voorsprong uit tegen de ervaren mannen van DIO. Nu moesten de Sneker mannen het af maken in de vierde set. Echter werd er al snel tegen een achterstand van 5 punten aan gekeken. Na een wissel van Arjen Heerkes voor Jelmer Spoort en drie belangrijke service series van JP van der Meer, Senna Heikoop en Luuk Boone konden de Sneker mannen echter toch terug komen en zelfs uitlopen.

Een belangrijke 25-21 overwinning in de 4e set resulteerde in een 1-3 overwinning uit in Bedum



Eindresultaat; een gedeeld 2e plek met 10 punten uit 4 wedstrijden! Een speciaal bedankje voor een gedeelte van het publiek, die vaak zo hard met de mannen van Sneek mee brulden dat ze vaak nog boven de muziek en het thuispubliek uit kwamen, petje af! Het feestje dat werd gemaakt op de tribune en in het veld werd na de wedstrijd nog even doorgezet in de gezellige kantine van DIO! Ook bedankt daarvoor.



Aankomende zaterdag de 2e ronde van de beker tegen Sudosa-Desto H1 en Veracles H1 (Een team met oude bekenden).