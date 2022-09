Heren VC Sneek treffen topdivisionisten in nationale beker

SNEEK- De heren van VC Sneek wacht in de tweede ronde van de nationale beker een mooie challenge , want de loting wees uit dat de formatie van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij aan twee topdivisionisten is gekoppeld. Zalsman Reflex en MKB Accountants VCV zullen de opponenten zijn in de Reflexhal in Kampen van een ongetwijfeld mooie driekamp. Op 29 oktober treft de kersverse eerste divisieploeg aldus twee aantrekkelijke tegenstanders.