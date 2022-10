Heren VC Sneek struikelen over Zalsman Reflex in nationale bekerronde

KAMPEN - De heren van VC Sneek zijn in de tweede ronde van de nationale beker gestrand in de Reflexhal. In Kampen werd tegen de topdivisionist met 3-1 verloren waardoor de Snekers afhankelijk waren van de uitslag van de Kampenaren tegen Accountants/VCV, maar de thuisclub liet zich deze buitenkans niet ontnemen. VC Sneek won overigens wel heel knap van VCV dat zich ook kan richten op de competitie.

Duimschroeven

Het duo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij moest aan de opstelling sleutelen. Libero Kevin was hoogstens maar een wedstrijd inzetbaar. Vandaar dat Koen Sikkema tegen Reflex het witte tricot droeg. Voor wie op de tribune aanwezig was, zou toch gedacht hebben dat de Snekers meer in de melk te brokkelen zouden hebben. De thuisclub is ook niet bepaald het toonbeeld van kracht, maar de Snekers verzuimden zelf om de thuisclub de duimschroeven aan te draaien. Het hele peloton aan de bekende volleybalfouten passeerde veelal de revue waarbij ieder individu de vinger kon opsteken.

Schouderklopje

Aanvoerder Tom van den Boogaard kon zich enigszins onttrekken aan de mindere performance van zijn team door aanvallend prima door te komen. Het bemoedigende schouderklopje aan zijn spelverdeler Jan Paul Beukers was veelzeggend. De regisseur had het zwaar te voorduren. Middels vier sets gingen de Snekers de zaal uit en die nederlaag was onnodig geweest.(25-20, 25-17, 24-26 en 25-19). “Jammer, had meer ingezeten. Mede door positionele omzettingen beginnen we anders”, verklaarde Koelemij.

Ander vaatje

In de tweede partij tegen Accountants VCV tapten de Snekers uit een ander vaatje. Vele meer servedruk en de Friese formatie opereerde meer als team zag Koelemij. Daarnaast was de passing en organisatie beter verzorgd. Dat kon Jan Paul Beukers meteen ook etaleren want de spelverdeler kon de mids Rutger Zoodmsa en Klaas Jelmer Hoekstra op maat bedienen nu. De roodhemden pakten de topdivisionist met 3-1 in en dat stemde Koelemij ook wel tot tevredenheid.