Heren VC Sneek pakken eerste seizoenprijs

SNEEK- De heren van VC Sneek zijn in de voorbereidingen van het naderende seizoen met een goed gevoel uit de startblokken geschoten. De kersverse topdivisionist veroverde in Oostzaan de immens populaire Henk van Veldhuizen trofee die binnen de volleybalcontreien als een belangrijke prijs wordt gezien.

Puike selectie

De selectie van trainer/coach Edward Kamphuis is een aantal weken in training en de Sneker roerganger is met een puike selectie van start gegaan. De Snekers zagen hun captain Tom van den Boogaard zijn kicksen aan de spreekwoordelijke wilgen hangen, maar de routinier is in de technische staf opgenomen. Daarentegen staat de komst van spelverdeler Luuk Boone en de multi inzetbare Tom Carlos Wollesen.

Mooie dingen

In Oostzaan kwam de Sneker formatie uit tegen eerste divisionist Compaen en de reservisten van Dynamo uit Apeldoorn die ook in de Topdivisie acteren en vorig jaar voor de prijzen ging. De Waterpoortstadbewoners kregen wel waar voor hun geld want zowel tegen Compaen als Dynamo moesten er drie sets aan te pas komen om de opponent op de bekende knieën te krijgen. Die mentale veerkracht kan wel eens tot mooie dingen leiden en als de Friese brigade dat koppelt aan fonkelend volleybal, dan is VC Sneek een welkome aanwinst voor de Topdivisie en kan zich dan wellicht mengen voor een klassering in het belangrijke linker rijtje. Dat geeft namelijk recht op promotie op de nieuwe te vormen klasse tussen de Topdivisie en de eredivisie.

Sportief op koers

Edward Kamphuis heeft er in ieder geval veel zin in: “Sportief gezien liggen we op koers. Nog twee weekenden oefenen en dan gaan we beginnen", klinkt het strijdig uit de mond van de gedreven trainer/coach.

Bron: VC Sneek