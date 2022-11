Heren VC Sneek naderen koploper Pegasus na zege op Donitas

SNEEK- De heren van VC Sneek zijn koploper Pegasus tot op een punt genaderd door in de eigen Sneker Sporthal Plainwater Donitas met een 4-0 nederlaag naar het Groningse land terug te sturen. Via 25-19, 25-20, 27-25 en 25-17 kunnen de Snekers met het nodige vertrouwen richting Nijmegen afreizen komende zaterdag waar de clash tegen Pegasus wacht.

Dik verdiend

Trainer/coaches Edward Kamphuis en Patrick Koelemij na de wedstrijd: “Goede start maar soms wat concentratieverlies waardoor we het ons onnodig moeilijk maakten tegen een Donitas dat niet sterk speelde. Dik verdiend de vijf punten”.

Volle hal

Super Saturday viel bij de Sneker aanhang in zeer goede aarde want wie ging er niet met een tevreden gevoel naar huis na een heerlijk middagje en avo ndje VC Sneek met winst voor zowel de heren als ook later de dames in een sfeervolle ambiance? “ Het was inderdaad weer een volle hal. Prachtig”, aldus bestuurslid Erwin Hendriks.

Aces Rutger Zoodsma

Koelemij startte tegen de nummer laatst met Koen Sikkema en Tom van den Boogaard in de passing, Rutger Zoodsma en Mark Hekstra op de mid, Jeen Pieter van der Meer in de diagonaal, libero Kevin Hof en spelverdeler Jan Paul Beukers. De thuisclub liep al vrij snel uit naar 15-8 met een aantal aces van Rutger Zoodsma en via 25-19 was de eerste set binnen.

Pitsstop

In de tweede set een beter Donitas dat meer vechtlust in de strijd gooide, maar de thuisploeg niet kon bijhouden. Na 21-17 moeten de Groningers ook de ploeg uit Sneek laten gaan. In de derde set een paar wisselingen aan Sneker zijde met Tom van den Boogaard even in de pitsstop en Jelmer Spoor op zijn plaats. Na een prima start met een 9-4 voorsprong lijken de Groningers terug. (12-15) Een felle strijd in het laatst van de set met uiteindelijk de derde setzege voor VC Sneek.

Veer laten

Het laatste deel een attent en goed spelend VC Sneek dat het publiek op de banken krijgt. De Snekers lopen gemakkelijk weg van de gasten die gezien de ranglijst een veer moeten laten gaan. VC Sneek finisht op 25-17 en boekte een uiterst goede en nuttige zege. Door de 4-0 overwinning staan de Friezen op plek 3 drie met een punt achterstand op Pegasus dat met 3-1 tegen VVH onderuit ging.

Swingende Sneker Sporthal

Patrick Koelemij was tevreden over de servedruk de gehele partij. “Toch kunnen we met dit wapen er meer winst uithalen”, analyseerde hij na afloop. Feit is wel dat de heren weer aan klantenbinding deden en hun trouwe supportersschare beloonden op een piekfijne overwinning in een swingende Sneker sporthal.

Bron: VC Sneek