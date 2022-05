Heren VC Sneek komend seizoen terug in eerste divisie

Sneek- Menigeen stond even stil bij de Waterpoort waar de Friese vlag in top hing en vrolijk wapperde. Mogelijke reden: na afwezigheid van twee jaar keren de heren van VC Sneek terug in de landelijke eerste divisie. Afgelopen woensdag kwam het verlossende bericht van de Nevobo dat men de aanvraag gehonoreerd heeft en dat VC Sneek weer terug is in de nationale competitie. Dat nieuws werd met gejuich begroet, want de Snekers waren bij de eerste indeling in de tweede divisie geplaatst. Vijf dagen na publicatie kwam het heuglijke nieuws dat VC Sneek weer op eerste divisie niveau te bewonderen valt.

Perfecte mix

Een werkgroep bestaande uit Klaas Jelmer Hoekstra, Patrick Koelemij, Erwin Hendriks en Koos Nederhoed maakte een ambitieus plan om het herenvolleybal weer op de kaart te zetten. “We willen terug naar de eerste divisie en dan nog hoger reiken, maar dan wel met een goed beleid. VC Sneek heeft een dream die we willen verwezenlijken”, aldus de werkgroep. Binnen afzienbare tijd werd de ware volleybalcultuur in Sneek duidelijk, want na een eerste sessie met o.a. Jan Posthuma als mede-initiator werden de potentiële aanwezige spelers enthousiast gemaakt. Onder leiding van de trainers Edward Kamphuis en Patrick Koelemij wordt er nu elke week fanatiek getraind en inmiddels herbergt de selectie twaalf spelers. Een perfecte mix van ervaren spelers en jong talent met een Friese en een herkenbare achtergrond”, zegt Patrick Koelemij.

Voortrekkersrol

VC Sneek kijkt echter verder dan de eigen Sneker Sporthal, want de Sneker club neemt de rol op zich van voortrekker. Het Friese volleybal moet in zijn geheel weer op de kaart worden gezet en daarom heeft VC Sneek ook de samenwerking gezocht met teams uit de gehele provincie. “We willen elkaar steunen in de breedte. Met elkaar komen we tot mooie dingen en gaat straks iedereen weer volleyballen en blijft dat hopelijk ook. Door de samenwerking kunnen we volleybal in de divisies breed maken en daar heeft iedereen profijt van", meldt Klaas Jelmer Hoekstra.

Het nieuws dat men toch op eerste divisie niveau mag acteren is enthousiast door de gretige groep ontvangen. “We hebben een meer dan eerste divisiewaardige groep”, zegt Koelemij. “Voor ons kan de competitie niet snel genoeg beginnen.” De selectie herbergt de ervaring van drie voormalige eredivisiespelers in de personen van Klaas Jelmer Hoekstra, Tom van de Boogaard en Rutger Zoodsma. Daarnaast zijn Jeen Pieter van der Meer en Mark Hekstra weer back in town na een uitstap naar Veracles. De selectie wordt verder o.a. gecompleteerd door Koen Sikkema en Kevin Hof die vanuit VC058 uit Leeuwarden overkomen en traint er een aantal jeugdige talenten mee.

Regiofunctie

“Al met al staat het er goed op. Met deze brede selectie kunnen we in de eerste divisie hoge ogen gooien, maar moeten we wel waken voor te veel optimisme”, waarschuwt de trainer/coach die samen met Edward Kamphuis de jongens straks driemaal in de week onder handen gaat nemen. Wanneer bij de Sneker club de regiofunctie gestalte krijgt door de samenwerking met de andere verenigingen en het aanvragen van de Superclubstatus geaccordeerd wordt met daarbij het gefundeerde jeugdplan om vooral jongens weer aan het volleyballen, dan is de missie in Sneek en in Friesland geslaagd. “We kijken er reikhalzend naar uit,” aldus de werkgroep tot slot.

Bron: Persbericht VC Sneek