Heren VC Sneek “Herbstmeister” na triomf op Ten Brinke Set Up ((0-4)

IJSSELMUIDEN - De heren van VC Sneek kunnen terug zien op een voortreffelijke eerste seizoenhelft. De Snekers mogen met trots de ranglijst aanschouwen want na 11 duels staat de formatie van Edward Kamphuis en Patrick Koelemij op een verdienstelijke eerste plaats in de eerste divisie. Een geweldig debuut dus van de Sneker formatie die een aanwinst is voor het volleybal EN deze divisie .

Het laatste optreden dit jaar kreeg extra glans door het uitduel tegen rode lantaarndrager Set Up overtuigend te winnen. De ploeg uit IJsselmuiden werd met de 0-4 nederlaag nog verder in de degradatieproblemen gedrukt.

Alles te winnen

Voor VC Sneek was het een prima weekeinde. Het zag nummer drie Avior een punt inleveren, maar Pegasus blijft de Waterpoortstadbewoners op de hielen zitten. “Het is natuurlijk tegen Set Up een lastig karwei. Zij hebben niks te verliezen en wij hebben alles te winnen, ”zei hij vooraf. Dat te winnen werd dan bewaarheid, want als je met een 0-4 bij de nummer 11 vandaan komt ga je prettig de feestdagen in.

Hoger level

De gasten startten met libero Kevin Hof, omringd door Jan Paul Beukers, Tom van den Boogaard, Rutger Zoodsma, Koen Sikkema, Klaas Jelmer Hoekstra en Jeen Pieter van der Meer. Koelemij en Kamphuis brachten ook gedurende de sets Mark Hekstra- redelijk fit weer na blessure- en Jelmer Spoor . “De laatste heeft fantastisch gespeeld”, complimenteerde Kamphuis zijn youngster die het boegbeeld is wat de Snekers willen: met jonge en getalenteerde spelers gevoegd met de routiniers naar een hoger level.

Frivool aanvalsspel

De lastige orde zoals Set Up werd in een degelijke partij makkelijk omzeild. De ploeg uit IJsselmuiden speelt vechtvolleybal terwijl de Sneker het meer moeten hebben van frivool aanvalsspel en de combi jeugd/ervaring. Die mix betaalde zich in keiharde munt uit. De thuisploeg kwam passend onder druk te staan terwijl VC Sneek zelf een pass produceerde met de precisie van een chirurg. Lekker intimmeren dus voor o.a. Rutger Zoodsma. “Hij was echt geweldig vandaag, ”aldus Kamphuis met bewonderende blikken die voor zijn team alleen maar diepe buigingen had.

Collectieve overwinning

“Een hele mooie collectieve overwinning waarin iedereen weer belangrijk was’, vatte Kamphuis samen die nog steeds vanuit de rolstoel zich voorwaarts beweegt en komende vrijdag onder het mes moet met en aan meniscusproblemen behandeld wordt.

Herbstmeister

Zijn ploeg kan met een ferm glas champagne een toast uitbrengen op de eerste seizoenshelft. In alle partijen werden er punten behaald en een aantal malen werden er 4-0 triomfen geboekt. Met die resultaten mogen zij zich zoals de Duitsers het zo mooi formuleren “Herbstmeister” noemen. Op zaterdag 14 januari wacht wederom een uitduel. De Friezen gaan op bezoek bij Veracles, de enige ploeg die VC Sneek vier punten afhandig maakte in competitieverband.

