Herdenkingsavond 2023: IJlst 75 jaar geleden bevrijd

IJLST- In 2020 had de Werkgroep Historie voorbereidingen getroffen voor een Herdenkingsavond om te gedenken dat IJlst 75 jaar bevrijd was van de Duitse overheersers. Helaas kon deze avond niet doorgaan vanwege de bekende coronamaatregelen. Anno 2023 is het verheugend dat er nu tijd en gelegenheid is om deze herdenking alsnog te organiseren.

Herdenkingsraam

Deze avond staat in het teken van de aanbieding van het herdenkingsraam van de gemeente Súdwest Fryslân aan het Museum Houtstad IJlst. Dit raam herinnert aan een aantal omgekomen IJlster mannen tijdens deze oorlog: Jan Ypes Nooitgedagt, Rinnert Gerrit Anema, Jurjen Hoomans en Hendrik Huizenga, alsmede aan Roland Montgomery Bull en John Edward Leach, flying officers van de R.C.A.F. Het raam heeft een plaats gehad in het ‘oude’ stadhuis aan de Galamagracht, later in het voormalige gemeentehuis van Wymbritseradiel aan de Stadslaan in IJlst. Een aantal vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat het raam weer een nieuwe plek kon krijgen, waar het nu door eenieder kan worden bewonderd en waardoor de herinnering aan allen, die voor onze vrijheid hebben gestreden, levend wordt gehouden.

Hendrik Tamsma, met ondersteuning van Martin de Groot, zal de inleiding verzorgen over hoe het de ca. 80 Joodse onderduikers in IJlst is vergaan. De proclamatie van Koningin Wilhelmina zal worden voorgelezen door Hinke Visser. In woord en beeld zal de officiële overdracht van het gedenkraam door de gemeente aan het Museum plaatsvinden. Na de pauze vertelt Edsko Hekman het verhaal over Gerrit Kaspersma, Jan Ypes Nooitgedagt en Rinnert Gerrit Anema en vervolgens over Jurjen Hoomans en Hendrik Huizenga, allen omgekomen tijdens de oorlogsjaren. De avond wordt opgeluisterd door orgelspel van Eelke Zijlstra met passende liederen uit de 2e wereldoorlog.

Mauritiuskerk

De avond wordt gehouden op 19 april om 19.30 uur in de Mauritiuskerk te IJlst. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Súdwest-Fryslân is deze avond in de Mauritiuskerk eenmalig zonder entree voor alle belangstellenden toegankelijk. Koffie en thee worden in de pauze aangeboden in de kerk.

Eenieder wordt van harte uitgenodigd om deze avond de bevrijding te vieren, zoals we allemaal weten en beseffen, een groot goed in het huidige tijdperk. Daarom is het gedenken van de bevrijding in 1945 een goed uitgangspunt om de betekenis van het woord ‘vrijheid’ extra waardering en aandacht te geven.