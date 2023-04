Herdenking Slag bij de Wellebrug Woudsend

WOUDSEND - 15 april is een zwarte dag in de familiegeschiedenis van de familie Nagelhout in Woudsend. Op 15 april 1945 sneuvelde de Woudsender verzetsman Jacob Nagelhout bij een poging de Wellebrug (tussen Sneek en Lemmer) te bezetten en zo de Duitsers de doorgang te beletten. Hij sneuvelde op de dag dat de Canadezen Leeuwarden binnentrokken en Fryslân bevrijdden. . Op die 15e april 1945 werd hij 28 jaar.