Herberg De Wolf nieuwe verhalenvoorstelling

SNEEK- ‘Herberg De Wolf’ is de nieuwste verhalenvoorstelling van de Vertellers in Fryslân (ViF), waarin wolvenverhalen centraal staan. Een actueel thema, nu de wolf aan een opmars in Fryslân bezig lijkt te zijn. Het mythische dier spreekt sterk tot de verbeelding en speelt al sinds mensenheugenis een belangrijk rol in sagen, fabels en legenden.

In ’Herberg De Wolf’ heeft men ook gehoord dat er een wolf in de buurt is gesignaleerd. Dan komen de verhalen los. De ene stamgast heeft een nog sterker verhaal dan de andere.

De voorstelling is flexibel van opzet en bestaat uit vier tot zes verhalen, die in wisselende samenstelling, zowel in het Fries als Nederlands door de leden van ViF worden verteld. Het is zeer geschikt voor kleinere theaters, buurt- en wijkcentra of in de openlucht en duurt, afhankelijk van de opzet, één á twee uur.

Vertellers in Fryslân is in 2008 ontstaan en bestaat uit 11 amateur en (semi)professionele verhalenvertellers die elk hun eigen individuele vertelprogramma hebben. Ze komen maandelijks bij elkaar om verhalen uit te wisselen, elkaar feedback te geven en de kennis over de narratologie (verhaalkunde) te vergroten en te promoten.

Tijdens de ‘lockdown’ hadden de verhalenvertellers geen of weinig voorstellingen en is het idee geboren om de gezamenlijke verhalenproductie ‘Herberg De Wolf’ te maken.

De première vindt plaats op 4 juli a.s. in Edens en daarna zal de verhalenproductie op tournee gaan langs verschillende theaters in Fryslân. Voor meer info zie: www.vertellersinfryslan.nl

ijschrift Foto:

Vlnr: Herbergier Stephan, vertellers: Watze van Dijk, Tryntsje vd Wal en Nelle Raaphorst.