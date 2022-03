Hennepkwekerijen geruimd

BOLSWARD- Vanochtend hebben we op meerdere locaties in Fryslân invallen gedaan waarbij in totaal zes personen zijn aangehouden. Dit in verband met een lopend onderzoek naar hennepteelt.

In Bolsward en Hemelum zijn hennepkwekerijen in aanbouw aangetroffen. Er is een 31-jarige man uit Leeuwarden aangehouden, hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Daarnaast zijn er nog vijf verdachten aangehouden. Alle hennepkwekerijen worden geruimd door specialisten. De aangetroffen planten en de verpakte hennep worden vernietigd.

De zes aangehouden verdachten zitten vast en worden gehoord. Op dit moment wordt niet uitgesloten dat er nog doorzoekingen gaan plaatsvinden op andere locaties. In het onderzoek naar de hoofdverdachte wordt ook zijn financiële administratie doorgelicht. Zo wordt er onderzocht of er mogelijk sprake is van witwassen.

