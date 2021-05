Henk Slump, de technische man van 'Suver Skjin’ plotseling overleden

SNEEK- Op 8 mei jl. overleed plotseling Hendrik Pieter Slump. Henk was een bekende verschijning op het water, waar hij met andere vrijwilligers de Sneker stadsgrachten schoonmaakte.

Een van de vrijwilligers (naam bij de redactie bekend) stuurde ons het volgende bericht met mooie foto en daarbij het verzoek om dit te plaatsten. Wij voldoen uiteraard aan dit verzoek.

Henk Slump I.M.

“Een karakteristiek plaatje uit onze mooie stad: Het oranje bootje van “Suver Skjin” met vaak als stuurman Henk Slump. Hij maakte samen met zijn hond Piebe (voorheen Minne) en een andere vrijwilliger de grachten schoon. Hij zat altijd vol verhalen en toverde met woorden. Voor ons blijft het water ‘De Sloepfaert’ voor altijd: ‘De Yuppensloot’.

“Op een bijzondere manier sprak hij de jeugd aan op het opruimen van hun rommel. Hij was vaak de technische man van ‘Suver Skjin’. Verkocht aan vele Snekers eieren, melk en yoghurt van de biologische boerderij waar hij werkte. Hij was puur, recht door zee en zeer betrokken. Nu Henk zo plotseling is overleden moet hij het stuur uit handen geven. Wij gaan hem verschrikkelijk missen.”

De crematieplechtigheid heeft gisteren plaatsgevonden in besloten kring.