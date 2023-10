Henk Douwsma uit Sneek neemt zitting in de ledenraad van de KNVB

SNEEK - Op vrijdag de dertiende verscheen het bericht in de media dat Henk Douwsma namens 'kieskring 1' zitting neemt in de ledenraad van de KNVB. De oud-voorzitter van LSC 1890 praat in die raad meer over de visie, de focus en de ambities van het Nederlandse amateurvoetbal en is samen Dirk Jan van der Zee, de directeur-bestuurder van de amateurs van de KNVB, en de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de strategische koers van/voor het amateurvoetbal.