Henk de Boer kandidaat-wethâlder FNP Súdwest-Fryslân

DE HOMMERTS - Henk de Boer (55) is kandidaat-wethâlder foar de FNP Súdwest-Fryslân. De Boer wennet op De Hommerts en is op it stuit manager Engineering by Polem B.V. op ‘e Lemmer. De Boer is troch de FNP foardroegen as kandidaat-wethâlder foar de, troch ynformateur Hetty Janssen advisearre, koälysje fan PvdA, CDA en FNP.