Hemelvaartsdag 2023: Een bijzondere ochtend ‘op Sânfurd’

Sânfurd- Een aantal trouwe donateurs hadden vanochtend de wekker al vroeg gezet om zo om 7:30 uur mee te gaan dauwvaren onder andere langs het gemaal waar de Stichting Sânfurd in het kader van het ‘greidefûgelparadys’ een vogelkijkhut wil realiseren.

Schipper Ygram Ykema, en voorzitter van de stichting, vertelde op een vermakelijke manier over de natuur en de vogels. Vanaf de ‘Hoek fan Sânfurd’ werd terug gewandeld naar het kerkje en vertelde bestuurslid en oud- Sânfurder Folkert Groenveld over de historie van dit gebied.

Vervolgens stond er in ‘It Leechhiem’ een lekker ontbijtje klaar en werd en erg gezellig bijgepraat!

Om 10:00 was de start van de officiële veiling van de vilten kunstwerken van Claudy Jongstra. Een van de kunstwerken werd verkocht en dit is al een mooi startbedrag voor het realiseren van de vogelkijkhut!

“Al mei al in bysûnder slagge moarn op in bysûnder plakje”, deelt Jeanette Valkema op haar fb-pagina over Stichting Sânfurd.

