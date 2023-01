Helpers gezocht voor gehandicapte Medine uit Sneek

SNEEK- 8 april is er een grote actiedag voor Medine (9) uit Sneek. Medine heeft het zeldzame RETT-syndroom, waardoor ze 100% afhankelijk is van anderen en veel pijn heeft. Als ze heel verdrietig is helpt maar één ding: Rondgereden worden in een rolstoelbus. Dan kan ze ontspannen en valt ze in slaap. Dat kan nu helaas niet en dat maakt de ouders van Medine radeloos.

‘Ons dochtertje heeft zware epilepsie en scoliose, daardoor heeft ze veel pijn. Om verdere verkromming tegen te houden draagt ze 24/7 een strak korset om haar middel. We kennen onze dochter goed, maar soms moet ze zo huilen en is ze ontroostbaar. Medine kan niet communiceren, als papa en mama voel je je dan zo machteloos. Rondrijden is het enige wat dan helpt, net als met een baby’, vertelt moeder Nergiz.

Wat er nu nodig is, is een nieuwe bus die omgebouwd kan worden tot rolstoelbus zodat Medine door haar ouders rondgereden kan worden. Op die manier kan ze ook mee met het gezin. ‘Ze is onze lieve dochter en lief zusje, ze hoort bij ons. Als we ergens heen gaan, willen we zo graag dat ze mee kan en dat we haar zonder pijn in de bus kunnen tillen.’

Er is nog 30.000 euro nodig om een bus aan te schaffen. Dat geld hebben de ouders van Medine niet. ‘We zouden het zo fijn vinden als mensen mee kunnen helpen aan de bus. Alles helpt. We hebben zelf hele mooie roosjes van kraaltjes gemaakt, die kunnen mensen als sleutelhanger gebruiken. Die roosjes staan symbool voor Medine, zij is net zo belangrijk als andere kinderen en heeft niet gekozen voor haar ziekte.’

De handgemaakte roosjes zijn nu al te koop voor 10 euro en lieve helpers kunnen nu al doneren. Het zou geweldig zijn als op 10 april - de 10e verjaardag van Medine - het bedrag van 30.000 euro bereikt is. Daarom is er op zaterdag 8 april een grote actiedag voor Medine. In de binnenstad van Sneek kunnen mensen direct doneren of een handgemaakt roosje kopen. Als drieduizend mensen tien euro willen doneren, is de missie voor Medine al gelukt.

Help jij mee om in de komende maanden richting 10 april het bedrag te halen?

Doneer dan hier, organiseer zelf een activiteit of koop een handgemaakt roosje. Vader Sercan: ‘We willen zo graag alles doen om Medine alle liefde en comfort te bieden. We hopen enorm dat mensen in Sneek en Súdwest-Fryslân ons willen helpen.’

Wil je doneren?

https://www.doneeractie.nl/rolstoelbus-voor-rett-meisje/-71248

Wil je een handgemaakt roosje kopen?

Mail dan naar Nergiz, de moeder van Medine : narcis90@hotmail.com

De roosjes zijn vanaf 14 februari ook te koop bij Sterk en Sveer, er staat een doneerbus voor contant geld.