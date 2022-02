Help Pake en Beppe de vakantie door. Kom binnen bij Huis Van Eysinga

Kom binnen bij de Friese adel

Ga er even lekker voor zitten: in de woonkamer van de familie Van Eysinga kun je leren dichten zoals Schelte Van Eysinga als kind vroeger ook deed. Gedichten schrijven deden kinderen in die tijd veel meer dan nu. Je liet daarmee zien dat je een goede opvoeding kreeg, zoals dat hoor bij een adellijke familie. Zoals te lezen in dit gedichtje, geschreven door Schelte:

“Wat ben ik een gelukkig kind, Mijn vader is mijn beste vrind, Mijn moeder min ik teder, En zo mint zij mij weeder”.

Houd je meer van kleuren? Dan kan dat ook! Kom kleuren in het speciale kleurboek van Schelte en Catherina. Of kom de pruik van vader Frans passen, teken en knip een silhouet van jezelf of speel een spelletje in de Muziekzaal. Frans was toen een van de meest invloedrijke mannen van Friesland. Jij mag hun huis zelf komen ontdekken! Zien we je dan, samen met je pake en beppe? En natuurlijk mag jij je ouders ook meenemen!

Terwijl jij dicht of kleurt kunnen je opa en oma en ouders Huis Van Eysinga bekijken. Zij genieten dan van de adellijke grandeur van vroeger: prachtig origineel stucwerk, houtsnijwerk, met ornamenten versierde plafonds, met landschappen beschilderde behangsels, marmeren vloeren, en mooie portretten van de familie.

Openingstijden in de krokusvakantie

Huis Van Eysinga van Hendrick de Keyser is geopend op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11-16 uur. Houders van een Vriendenloterij VIP-kaart mogen bovendien 3 gratis introducés meenemen. Voor het reserveren van tickets, adres en prijzen kijk je op www.museumhuizen.nl/nl/huis-van-eysinga. Adres: Koningstraat 25, 8911KV Leeuwarden.