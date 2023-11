SNEEK- Op 9 mei 2023 werd deze 41-jarige man uit Sneek dood in zijn woning aan de Molenkrite gevonden. Uit onderzoek blijkt dat hij in de nacht van 4 op 5 mei door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft inmiddels een 22-jarige man aangehouden, maar daarmee is het onderzoek nog niet afgerond.

De politie komt graag in contact met mensen die het slachtoffer kennen of wel eens gesproken of gezien hebben. Die oproep deden we al eerder in de buurt van de Molenkrite maar we weten inmiddels dat het slachtoffer ook veel in de wijk Noorderhoek is geweest. Het is echter nog onbekend wat hij hier precies deed of met wie hij bijvoorbeeld contact had. Om dat beeld compleet te krijgen, vragen we nu opnieuw uw hulp.

Herkent u het slachtoffer of heeft u hem wel eens in deze buurt gezien? Is u iets bijzonders opgevallen, bijvoorbeeld in de weken voorafgaand 4 mei? Of heeft u andere informatie die mogelijk belangrijk kan zijn? Ook kleine details, die op het oog misschien onbelangrijk lijken, kunnen ons verder helpen in het onderzoek. Lees meer hier: https://www.politie.nl/.../01-verdachte-aangehouden...