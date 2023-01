Hellingbrêge afgesloten

WOUDSEND- In verband met herinrichting en onderhoud van de brug is van maandag 13 februari tot en met donderdag 16 februari 2023 de Hellingbrêge in Woudsend afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit geldt niet voor fietsers en voetgangers. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder zijn er verkeersregelaars aanwezig.

Verder is er van maandag 13 februari tot en met woensdag 15 februari 2023 geen brugbediening van de brug Hellingbrêge in Woudsend voor het scheepvaartverkeer en kan de scheepsvaart dus niet door de brug.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer J. Mkrtchjan van Machinefabriek Rusthoven via het telefoonnummer 06-19732499. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Paul van der Brugge van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.