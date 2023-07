Heitelân expositie van kunstenaar Johannes Oppewal

SNEEK- Popart Heitelân expositie in Sneek. Kunstenaar en wereldreiziger Johannes Oppewal is even terug in zijn Heitelân. Geïnspireerd door zijn eigen Fryslân tekent hij haar karakteristieken en steden. Leer en lach! Over de eigenzinnige Friezen die grutsk zijn op haar provincie.

Kunstenaar en wereldreiziger Johannes Oppewal, Sneker, reist sinds jaar en dag de wereld rond. Hij is gefascineerd door de mens en haar cultuur; hoe ziet en beleeft een ander het leven in zijn/haar habitat. Van zijn reizen leert hij dat de dingen die vreemd overkomen vaak een reflectie is op de eigen culturele achtergrond. Met deze blik op de wereld en het leven, keert hij terug naar zijn Heitelân en gaat op onderzoek naar zijn eigen culturele achtergrond. Zijn nieuwsgierigheid naar de eigenaardigheden van de Friezen uit de 11 steden; de verschillen én overeenkomsten, verbeeldt hij in 11 verrassende kunstwerken.

Popart stijl

De kunst in Popart stijl, met als thema Liefde, Vrijheid en Fun, zijn onafhankelijk te koop als NFT (Non Fungible Token); unieke digitale activa die blockchain-technologie gebruiken om het eigendom of de authenticiteit te vertegenwoordigen.

Bewonder de 11 kunstwerken en stap de beleefwereld van Johannes binnen. Leer, lach, wees dankbaar en heb het leven lief! Data en locatie 4 t/m 8 augustus, Kleinzand 151 te Sneek. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Johannes is voortdurend aanwezig.

Kijk voor meer informatie www.popart.frl