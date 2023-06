Heerlijk uitwaaien op Ameland

Ameland is het Waddeneiland dat het dichtst bij Friesland ligt. Een reis met de veerboot naar het eiland is slechts 45 minuten. Wil je er toch sneller zijn? Neem dan de sneldienst om binnen 20 minuten op het eiland te zijn. En nu? Wat is er op Ameland te doen en waar verblijf je? In dit artikel gaan we dieper in op de activiteiten die het eiland te bieden heeft en bieden wij meer informatie over vakantiehuizen op Ameland.

Activiteiten op Ameland

Ameland is voor iedereen, van jong tot oud. Het is daarom de perfecte plek voor een weekend (of week) weg met het gezin. Net als de andere Waddeneilanden is Ameland dé perfecte plek voor watersporten zoals windsurfen. Ook biedt het eiland boottochten over de Waddenzee en excursies door de duinen en het bos. Een ideale vakantiebestemming voor de avonturiers onder ons. Op Ameland zijn ook veel musea te vinden. Leer hier meer over cultuur, maritiem en musea. Na een ochtend in een museum kun je de middag doorbrengen op een gezellige braderie of markt. Sluit je dag af in één van de vele gezellige restaurants! Een heerlijke vakantie vol avontuur, rust en lekker eten.

Verblijfplaatsen op Ameland

Waar verblijf jij wanneer je op Ameland bent? Dit is deels afhankelijk van het gezelschap waar je mee reist. Reis je alleen of met je partner? Dan is het handig om te kiezen voor een hotel. Een kamer veel groter dan de gemiddelde hotelkamer is niet nodig voor twee personen. Ben je met je gezin of een vriendengroep op reis, dan zijn er twee opties: een camping of een vakantiehuisje. Houdt je van avontuur en trek je graag op met anderen tijdens je vakantie? Dan lijkt een camping de betere optie. Zijn de kinderen al wat ouder of wil iedereen wat meer privacy dan op een camping mogelijk is, ga dan voor een vakantiehuisje. Ameland kent prachtige vakantiewoningen, van schattige strandhutjes tot luxe villa’s. Voor ieder wat wils.

De Nederlandse Waddeneilanden zijn prachtige locaties om enkele dagen uit te waaien. Ameland is het perfecte eiland voor de rustige levensgenieter, maar ook voor de avonturier die zijn vakantie op zee en het strand wil doorbrengen. Na een lange avond stap je met een volle buik in jouw tent, hotelbed of het luxe bed van je vakantiewoning. Heerlijk, toch?