Heerenveen wint skûtsjestrijd bij Earnewâld, Sneker Pan tiende

Net als maandag bij De Veenhoop werd er dinsdag op nummer gestart. De skûtsjes die een dag eerder achteraan begonnen, startten nu vooraan.

Startprocedure moet opnieuw

De wedstrijd kwam langzaam op gang. De sleeplijn brak en het skûtsje van Drachten liep daarbij schade aan het zwaard op. De startprocedure moest helemaal opnieuw en pas drie kwartier later kon de strijd losbarsten.

De Súdwesthoeke met Auke de Groot mocht vooraan starten, maar al bij de eerste ton ging Douwe Visser van Grou dat skûtsje voorbij. Heerenveen maakte ook een mooie slag en ging van zes naar drie.

Gribus in de Folkertsleat

In de Folkertsleat was het heel nauw. De schepen zaten heel dicht bij elkaar en dat leverde problemen op: Akkrum en Drachten kwamen met elkaar in aanvaring en Huizum belandde in de bosjes bij de Folkertsleat.

Vooraan deed Heerenveen met Sytze Brouwer heel goede zaken. Ze schoten Stavoren voorbij en pakten daarmee de tweede, en virtueel misschien wel de eerste plek.

Een ander skûtsje dat goed meedeed, was Lemmer met Albert Visser. De Lemsters mochten vanaf plek twaalf beginnen en schoven op naar de zesde plek.

Protest

Heerenveen ging in de slotfase van de wedstrijd zelfs koploper Grou voorbij. Daarmee leek de strijd wel gestreden. Toch konden Brouwer en zijn bemanning nog niet feestvieren: Earnewâld had een poos een protest lopen en dat was tegen Heerenveen.

Op het laatste moment haalde Earnewâld de protestvlag er echter uit en dus was de opluchting bij Heerenveen groot: zij winnen de derde wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2022.

De uitslag van de wedstrijd bij Earnewâld

Nummer Skûtsje Punten 1 Heerenveen 0,9 2 Lemmer 2 3 Earnewâld 3 4 Grou 4 5 Leeuwarden 5 6 Stavoren 6 7 Langweer 7 8 Huizum 8 9 Joure 9 10 Sneek 10 11 Woudsend 11 12 Drachten 12 13 Akkrum 13 14 d'Halve Maen 14

Schipper Sytze Brouwer van Heerenveen was uitzinnig na de zege. "God, wat hebben wij een mooie wedstrijd gezeild. We hebben alles gepakt wat we konden pakken. Alle kansen benut en nu zijn we eerste, super!"

"We hebben hard getraind en veel uren erin gestoken", gaat Brouwer verder. "Dat levert nu wat op, dat is prachtig."

Met deze uitslag gaat Lemmer aan de leiding in het klassement. Grou en Earnewâld zijn de nummers twee en drie.

