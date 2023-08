Heerenveen wint op Langweer na superspannende finish

LANGWEER-Het was misschien wel de spannendste finish ooit bij het skûtsjesilen. Aan het einde van de wedstrijd was het verschil niet groter dan een halve meter. Heerenveen won.

De skûtsjes van Grou en Heerenveen kwamen boord aan boord op de finish af. Heerenveen lag vooraan, maar kon de lijn niet aanzeilen. Door in de wind op te sturen, kwam schipper Sytze Brouwer als eerste over de streep.

"Revanche voor 2018", zegt Brouwer direct na afloop. In dat jaar streden Grou en Heerenveen niet om de dagprijs, maar om het kampioenschap. Toen was het verschil op de finish een ruime scheepslengte, in het voordeel van Grou.

Nu zag het er lang naar uit dat Grou de dagprijs makkelijk zou pakken. Heerenveen kwam als een van de laatsten uit de start, maar zeilde een fenomenale wedstrijd. In een rak zeilden de Feansters de halve vloot voorbij.

Misschien was het een gelukje, maar misschien was het ook wel een magistraal inzicht in de wind.

Na één complete route lag Grou ruim voorop, en Heerenveen kwam als achtste om de onderste ton. Daar koos schipper Sytze Brouwer een andere slag. en een draaiing van de wind pakte gunstig voor hem uit. In één keer zeilde hij zeven skûtsjes voorbij, en bij de bovenste ton lag hij vooraan.

Met de dagprijs nam Heerenveen niet alleen revanche voor 2018, maar ook voor de wedstrijd bij Grou. Toen sloeg het skûtsje om, en kreeg Heerenveen de volle 14 punten.

Tot de finish was het spannend

Even zag het ernaar uit dat Grou de eerste plek terug kon pakken, toen Heerenveen met een opschieter om een ton heen moest die Grou ruim kon bezeilen, maar een ton later was Heerenveen nog steeds voor. Zelfs een meesterlijke manoeuvre van Grou, die over bakboord probeerde Heerenveen aan de kant te dwingen, kon daar niets meer aan veranderen.

Bron Omrop Fryslân