Heerenveen naar Europese play-offs na winst op Go Ahead Eagles

Na de rust was het weer heel aardig wat het publiek in het Abe Lenstra Stadion kreeg voorgeschoteld. Go Ahead Eagles begon wat beter, maar daarna was het toch weer Heerenveen met de kansen. Zo werd een schot van Milan van Ewijk geblokt. En na een counter kwam Thom Haye net tekort.

Diezelfde Haye stond even later aan de basis van de 2-0. Vanaf eigen helft stoomde hij op over de rechterkant. Met zijn voorzet bereikte hij Van Hooijdonk, die zijn tweede kopgoal maakte.

In de slotfase werd het feest compleet voor Heerenveen, toen Anthony Musaba zijn allereerste goal voor Heerenveen maakte. Daar ging wel een fout van de Go Ahead-doelman Andries Noppert uit Joure aan vooraf.

De drie punten waren binnen. Jacob Mulenga deed een minuut voor tijd nog wel wat terug voor Go Ahead Eagles (3-1), maar spannend werd het niet meer.

Play-offs

Heerenveen gaat nu dus de play-offs in om een ticket voor de voorronde van de Conference League. Dan moeten de Friezen twee rondes overleven. In de eerste ronde is AZ de tegenstander.

Komende donderdag speelt Heerenveen thuis tegen AZ, zondag 22 mei is in Alkmaar de return.