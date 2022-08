Heel Sneek in nautische sfeer

De Sneekweek is het grootste zeilevenement op binnenwateren in Europa en Sneek de watersport hoofdstad van Nederland. Om dit imago te versterken ontwikkelde de Stichting Sneekweek een ‘tool kit’ om de binnenstad van Sneek in nautische stijl aan te kleden. Zo hangen er seinvlaggen boven de Oosterdijk, Peperstraat en Galigastraat . Het Sneekweek logo, seinvlaggen die het woord ‘zomer’ vormen, een ‘Waterpoort’ of ‘85’ van touw versieren de etalages en de zwart-gele Sneekvlag wappert aan de gevels.

De Stichting Sneekweek is 11 mei jl. opgericht en de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek. “We zijn trots dat we een steentje mogen bijdragen om de Sneekweek weer een fase verder te brengen. Een fase waarbij KWS, horeca, winkeliers én bewoners dichter bij elkaar komen te staan. En waarbij sport, cultuur en feest hand in hand gaan.”, aldus Marc Visch voorzitter Stichting Sneekweek.