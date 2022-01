Heel Oudega in de ban van de Aldegeaster Postcodeloterij tijdens Aldegea Live

Rige I

De Rigedyk zorgde met een persiflage op de vorming van een nieuw kabinet Rige I onder leiding van premier en dorpsgenoot Hans Wiegel voor een bijzonder creatieve bijdrage, want “waar ze in Den Haag bijna een jaar overdoen realiseren ze hier in een kwartier”. Zangeres Anna Hoekstra zorgde voor ontroerende momenten met een Friese vertaling van Door de Wind en Yn dyn Ljocht. In het actualiteitenprogramma Aldegea No werd onder andere wethouder Bauke Dam aan de tand gevoeld over het woningbouwbeleid van de gemeente en ontbrak naast een boekpremiere van Jan Buma ook de plaatselijke virologe niet. Alle jubilarissen, nieuw geborenen en overleden dorpsgenoten werden kort herdacht, hoe verbindend kan een online event dan toch zijn. The Masked Singer zorgde voor veel hilariteit en uiteraard ontbrak ook het programma-onderdeel First Dates niet wat voor Oudega dan weer werd omgezet in Last Dates. Lucky TV zorgde voor een vrolijke afsluiting.

Een afwisseldend programma met lief en leed maar vooral veel hilariteit en creativiteit zorgt weer voor een geweldige start in dit mooie dorp. Het finale antwoord op het spel “Hjir meitsje we d’r wer wat fan yn it nije jier” was dan ook bijzonder passend voor deze mooie avond. “Samar Klear” zeggen ze dan in Oudega. Het programma is terug te zien op https://bit.ly/aldegealive.