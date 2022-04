Heel Hemdijk bloeit circulair

SNEEK - Op de ochtend van zaterdag 9 april is de eerste ‘Zaden- & Stekjesmarkt’ in de wijk Hemdijk georganiseerd. Tientallen bewoners hadden hun groene vingers uitgestoken om zaden en stekjes te verzamelen om die te delen met wijkgenoten.

Rondom de Piet Bakkerschool verzamelden zich de tuinliefhebbers. In een gezellig en informatief onderonsje wisselde men met

mede-wijk-bewoners van gedachten over groen, bloei, heggen, snoeien, scheppen en mooier maken. Vergezeld van het spreekwoordelijke ‘kleedje’, krat of gevulde (auto)kofferbak stalde men de ruilwaar uit. Geven, vragen, nemen, ruilen, brengen, halen, (on)gevraagd advies en groene verhalen werden uitgewisseld.

Met dank aan de AH van het Antoniusplein is bloemenzaad uitgedeeld voor de bijenpopulatie in de wijk. Ook pompoenzaad vond menig nieuw eigenaar. Het zaad van de ‘flespompoen’ vormt de basis van een wedstrijdje ‘wie kweekt de grootste’? In het najaar kan dat een gevolg krijgen met wie de lekkerste pompoensoep kan maken.

In de wijk Hemdijk is men ook op een andere manier al jaren ‘circulair’ bezig. In de populaire @ppgroep ‘Heel Hemdijk geeft’ worden tweedehands artikelen aangeboden. Keuken- en klusmateriaal, golfsets, boeken, fietsen, speelgoed en bijvoorbeeld meubilair wisselden langs dit kanaal kosteloos van eigenaar. “Want net als bij ‘Heel Hemdijk bloeit’ is de voorwaarde dat er niet mag worden verkocht. Zo dragen we bij aan de circulariteit in wijk, stad en provincie. ‘Heel Hemdijk bloeit’ krijgt vast volgend jaar een vervolg. Het ziet er naar uit dat iedereen ‘het zevenblad’ heeft thuis gelaten en het enthousiasme voor groen en wijk heeft mee genomen. Dat nodigt uit tot een volgende editie", aldus wijkvoorzitter Bram Nauta.