Heegemer skûtsje ‘Ora et Labora’ wint openingswedstrijd IFKS

“Wat een geweldig (her)debuut in de A-klasse! Goed uit de start en als 7e bij de bovenboei. De voorspelling was dat de wind gedurende de dag steeds meer naar het zuiden zou draaien en daardoor besloten we alle keren te kiezen voor de bakboord gateboei. In het 2e kruisrak leek dit al heel goed uit te pakken, maar bij de volgende boeironding lagen we nog altijd op plek 7. In het 3e kruisrak zette de windshift wel door en zeilden we van een 7e naar een 1e plek. Op de finish kwam de Sterke Jerke nog heel dichtbij maar die konden we er nog net achterhouden. De Ingelskman kwam na een valse start nog terug naar een 3e plaats, Proficiat! Wat zijn we ontzettend trots dat we onze eerste overwinning in de A-klasse hebben behaald.”

Uitslag Hindeloopen A-klasse zaterdag

1. Sietse Broersma - Ora et Labora: 0,9 punten

2. Pieter-Jilles Tjoelker - Sterke Jerke: 2 punten

3. Sikke Heerschop - Ingelskman: 3 punten

4. Floriaan Zwart - Ut en Thús: 4 punten

5. Tony Brundel - Lytse Lies: 5 punten

6. Arjen de Jong - Grytsje Obes: 6 punten

7. Froukje Osinga - Jonge Jasper: 7 punten

8. Klaas Kuperus - Eeltje Baas: 8 punten

9. Jeroen de Vos - Eelkje II: 9 punten

10. Wietse Bandstra - Redbad: 10 punten

11. Jaap Hofstee - ‘t Swarte Wief: 11 punten

12. Geale Tadema - It Doarp Eastermar: 12 punten

13. Wytse Heerschop - Us Heit: 13 punten

14. Sijmen Kalsbeek - Raerder Roek: 14 punten

15. Hartman Witteveen - Freonskip: 15 punten

Gediskwalificeerd: Ulbe Zwaga - Waaksdom