Heeg loopt uit voor palingaak Korneliske Ykes II

HEEG- Op zondag 5 juni is de palingaak Korneliske Ykes II onder luid gejuich van honderden belangstellenden vertrokken voor een unieke en historische reis van Heeg naar de Oostzee. In 1936 voer de palingaak Korneliske Ykes voor het laatst naar Denemarken en Zweden. Nu, 86 jaar later, vertrekt de reconstructie-aak Korneliske Ykes II naar de Oostzee om te ervaren hoe die reizen vroeger waren.

De palingaak is op 5 juni vertrokken en keert op 13 juli terug in Nederland om aan te sluiten bij Sail Harlingen. Na de heenreis vaart de aak met donateurs op de Oostzee. Voor het vertrek kwamen alle donateurs en bemanningsleden een deel van de reis mee zullen maken naar de aak om kennis met elkaar te maken. Schipper Maarten Stuurman gaf uitleg over het verloop van de tocht en iedereen kon de aak bekijken en een indruk krijgen van de accommodatie tijdens de week dat hij of zij aan boord is. Het is geen vijf sterrenhotel, maar een spartaans schip. De bedoeling is dan ook dat alle opvarenden terug gaan in de tijd om zoveel mogelijk te ervaren hoe onze voorvaderen met deze schepen voeren.

Palingaken werden eeuwenlang voortgedreven door alleen windkracht. De zeilende vrachtvaart op Engeland bestond voor een groot deel uit handel in paling. De vraag naar paling in vooral Londen nam eind negentiende eeuw sterk toe. Friese vissers konden met hun vangsten niet voorzien in de Engelse behoefte aan paling. Palinghandelaren weken daarvoor uit naar de Oostzee om extra paling in te kopen bij Deense en Zweedse vissers.

Originele vissersplaatsen

De Korneliske Ykes II vaart tussen Vlieland en Terschelling de Noordzee op. Boven de Waddeneilanden langs zeilt de aak naar de ingang van het Kielerkanaal. Na het Kielerkanaal doet de palingaak de plaatsen Middelfart, Holbaek, Gillileje, Helsingør en Kopenhagen aan. In al deze plaatsen kochten de Friese reders vroeger paling in. Paling zal de aak dit keer niet inkopen. Het doel is ervaren wat onze voorouders hebben beleefd en de aak laten bezichtigen door Denen wier voorvaderen hebben gehandeld met de Friezen. Met de Korneliske Ykes II brengen we zo de geschiedenis weer tot leven.

Sail Harlingen

Op 13 juli hoopt de aak terug te zijn, in Harlingen om precies te zijn. Daar sluit de Korneliske Ykes II aan bij Sail Harlingen (14 t/m 17 juli). We zijn nu al benieuwd naar de verhalen die de bemanning dan kan vertellen over de illustere tocht, want met verhalen zullen ze thuiskomen. Alleen de voorbereiding van de reis heeft al nieuwe inzichten opgeleverd.