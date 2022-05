Heeg krijgt inspirerend, interactief bezoekerscentrum voor toerist en inwoner

HEEG- Watersportdorp Heeg krijgt een interactief bezoekerscentrum voor toeristen en inwoners. Onder leiding van Heeg Promotie beginnen ondernemersvereniging OVH2000 en VVV Waterland van Friesland in oktober met de verbouwing. Hoofdthema van het bezoekerscentrum wordt de palinghistorie van Heeg. Zo is er straks onder meer een miniatuurimpressie van de palingaak Korneliske Ykes II te bewonderen. Het bezoekerscentrum opent in het voorjaar van 2023 de deuren. Daarmee is het de eerste VVV in Friesland waar een bezoek een echte beleving wordt.

Heeg Promotie, OVH2000 en VVV Waterland van Friesland ondertekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het nieuwe bezoekerscentrum. Belangrijke medefinancierders zijn het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de Provincie Fryslân en het Kernenfonds van de Gemeente Súdwest-Fryslân. Alle partijen willen met elkaar zorgen voor een goed gastheerschap voor de toeristen en inwoners. Met het nieuwe bezoekerscentrum krijgt het watersportdorp in de gemeente Súdwest-Fryslân een extra impuls. Het bezoekerscentrum gaat bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum van Heeg. Het bezoekerscentrum wordt volgens Kees Alberts van Heeg Promotie niet zomaar een informatiegebouw. “Zeker niet”, zegt hij. “We gaan met elkaar niet een traditionele VVV-winkel realiseren, maar een echt interactief en inspirerend bezoekerscentrum voor Heeg en de gehele regio. Dat is uniek.”

Inspirerende, interactieve verhalen

Het bezoekerscentrum wordt gerealiseerd aan de Harinxmastrjitte. Het wordt volgens VVV Waterland van Friesland en OVH2000 een plek waar toeristen en inwoners volop worden geïnspireerd. “In het bezoekerscentrum komen storytelling, interactiviteit en beleving centraal te staan”, aldus Floriaan Zwart, directeur van VVV Waterland van Friesland. “We willen de historische en actuele verhalen van Heeg en de regio laten zien en horen. Op die manier worden mensen geïnspireerd om in het dorp en de regio op ontdekkingstocht te gaan” Hoofdthema van het bezoekerscentrum is de palinghistorie van Heeg. In het bezoekerscentrum komt onder meer een miniatuurimpressie van de palingaak Korneliske Ykes II te staan. Ook op andere interactieve manieren kan er worden kennisgemaakt met onder meer het dorp Heeg, de bedrijven, de watersport, de Elfsteden, natuur en cultuur.”

Mooie kans voor toeristisch Heeg

OVH2000 is blij met de samenwerking met VVV Waterland van Friesland, die het winkelgedeelte van het bezoekerscentrum gaat exploiteren. “VVV Waterland van Friesland is een professionele partij waardoor wij als ondernemersvereniging met vertrouwen investeren in het bezoekerscentrum”, zegt Jan IJben, voorzitter van OVH2000. Floriaan Zwart is onder de indruk van de manier waarop de ondernemers in Heeg samenwerken. “Hun gezamenlijke inspanning om een goede gastheer te zijn voor de toerist en inwoner is heel bijzonder. Het laat zien hoe krachtig Heeg als dorp is.” VVV Waterland van Friesland hoopt in de toekomst meer inspirerende bezoekerscentra in de regio Zuidwest Friesland te kunnen realiseren.