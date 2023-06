Heeg en IJVC naar de finale van de nacompetitie - Blauwhuis promoveert

HEEG - Het is volop zomer en dat betekent dat de duels in de nacompetitie onder tropische omstandigheden worden afgewerkt. Dan voorkom je liever een verlenging, of je moet er zo'n spektakel van maken als v.v. Heeg zaterdagmiddag deed.

Voor Heeg was het de eerste wedstrijd in de nacompetitie. De Hegemers spelen voor handhaving in de derde klasse. Tegenstander was Nagele, periodekampioen uit de vierde klasse. Na 90 minuten stond er een 3-3 stand op het scorebord en dat betekende verlengen. In de extra tijd scoorde Heeg maar liefst 4 keer. Dat zal niet vaak zijn voorgekomen, maar met deze 7-3 winst spelen de Hegemers komende zaterdag de finale tegen Fc Grootegast.

Scharnegoutum'70

Datzelfde Fc Grootegast was met 0-4 te sterk voor Scharnegoutum'70. Daarmee degradeert Scharnegoutum'70 uit de derde klasse en is het seizoen in flinke mineur geëindigd op sportpark De Kromme Tille.

IJVC

De zegetocht van IJVC blijft maar voortduren. Nadat eerst Friese Boys werd verslagen, was ODV gisteren aan de beurt. De IJlsters wonnen in Wijnjewoude met 1-3. Na een 1-1 ruststand besliste IJVC in de tweede helft het duel. De finale voor een plek in de derde klasse vindt komende zaterdag plaats. Tegenstander is Omlandia uit het Groningse Ten Boer. De wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein in Bakkeveen.

Blauwhuis

In een snikheet Vledder won v.v. Blauwhuis zondagmiddag op karakter met 3-2 van SVBC uit Barger-Compascuum. De beslissing viel pas in de verlenging. Willem Kroon schoot Blauwhuis naar de zondag 4e klasse. De promotie is voor Blauwhuis een bekroning van een mooi seizoen nadat het in de reguliere competitie als tweede was geëindigd.

Overige duels

TOP'63 en Black Boys slaagden er niet in zich te handhaven. De Top en Twelsters verloren zaterdag met 2-0 van V en V'68 en spelen volgend seizoen in de 5e klasse. Black Boys verloor in Lemmer met 1-0 van Fc Kraggenburg en degraderen daarmee eveneens naar de 5e klasse maar dan op zondag.

ONS Sneek verzekerde zich van een plek in de finale voor promotie naar de vierde divisie. De Snekers versloegen VELO uit Wateringen met 5-1. De finale wordt op neutraal terrein gespeeld in Harderwijk. Tegenstander is RVVH uit Ridderkerk.