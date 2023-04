Heeg en Gaastmeer openen vandaag het watersportseizoen

HEEG/GAASTMEER - Watersportplaatsen Gaastmeer en Heeg openen zaterdag 29 april op feestelijke wijze het watersportseizoen. In beide dorpen vind en vandaag diverse activiteiten plaats om het nieuwe seizoen in te luiden.

In Heeg is de opening van het watersportseizoen een jaarlijks terugkerend evenement en wordt mee mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging Heeg2000.

Vanaf 13.00 uur is er veel te beleven op en rond De Syl, in de Harinxmastrjitte en Koaldyk in Heeg. Zo is er weer de hele middag de oude bekende gezellig braderie met een muzikaal tintje verzorgt door De Heegemer Dekdweilers. Ook is er weer de bakwedstrijd 'Heel Heech Bakt' voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar.

Nieuw dit jaar is een draaimolen voor de kinderen, foodtrucks, gratis rondvaarten in en om Heeg, demonstraties van E-foilen een (demonstratie)optreden van streetdance. Als afsluiting is er live-muziek van Mario Kramer. Kortom genoeg te beleven.

Natuurlijk zal ook dit jaar de Kornelis Ykes II, de enige palingaak in de wereld, weer een prominente plek krijgen. Het is mogelijk om de palingaak te bezichtigen.

Open Watersport Dag in Gaastmeer

In samenwerking met de Iepen Dei-commissie staat Gaastmeer vandaag in het teken van de watersport en toerisme. Allerlei (watersport)bedrijven openen de deuren voor alle gasten deze dag. Ook de inwoners van Gaastmeer doen mee met een braderie en er worden allerlei spellen voor de kinderen georganiseerd. Muziekvereniging Concordia zal de middag om 13.00 uur muzikaal openen.