Heechspanning Straatfestival ijzersterk terug na afwezigheid door corona

HEEG-Exact 1092 dagen (30 mei 2019) na de laatste aflevering van Heechspanning is het straatfestival terug in het gezellige watersportdorp Heeg! Onder prima weersomstandigheden was het vanmiddag goed toeven in het centrum van het dorp, waar maar liefst 30 live-acts waren.

Daarmee is de 28ste jaargang van het kleinschalige maar oh zo gezellige straatfestival weer terug tot groot genoegen van de honderden bezoekers. “Heech hat in namme heech te hâlden. Mei Heechspanning lit it har altyd fan har bêste kant sjen. Op strjitte en yn de mienskip”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes dan ook terecht.

Aansprekend straattheater

De rondtrekkende (straat)artiesten zorgden voor de vrolijke en hilarische noot. Zo was er het gezelschap VVAT, oftewel Veiligheid Voor Alles Team, die het festivalpubliek letterlijk in goede banen. De opvallende fluorescerende wezens, niemand wist waar ze vandaan kwamen, onderzochten met 1-meter-lange vingers de omgeving. Prachtig!

De Gouden Koets, de muzikale familievoorstelling met acteurs Birgit Schuurman en Urvin Monté, trokken behoorlijk veel jong publiek. Trouwens bij Snackgelok, waarbij je in een levensgroot patatbakje kon luisteren naar een compilatie van audiofragmenten waarin mensen hun drift om te consumeren en het geluk dat ze daaraan ontlenen deed het ook goed. ‘Verhalensnacken!’

Het publiek daagde een opgezette wisent stier menigmaal uit. De lapjesman in de kleur van lucht, water en vrijheid deed de rest.

Muziek

Net als de voorgaande edities ook ditmaal weer ruim aandacht voor de muziek, die op verschillende (horeca)locaties optraden. Het optreden van Vocal Roses, een muzikaal trio uit Oudemirdum, dat wij helemaal bijwoonden was echt top! Of het nu om oude rocksongs ging of om een ballad, de Vocal Roses dames gooiden er hun eigen saus overheen en brachten dat meerstemmig en met (bas)gitaar, toetsen en percussie ten gehore. Heerlijk muziek!

Ook niks met wat The Harmonshakers, die de interactie met het publiek zochten, net zoals Petra & Marieke dat deden met hun ‘rock en retro’-optreden. Met hun kleding (drukke printjes) en haar in de krul gingen we terug in de tijd.

Dat we niet alle acts hier de nodige aandacht geven, het spijt ons, we kwamen ogen en oren te kort. Dat Heechspanning weer terug is van weg geweest moge duidelijk zijn. Chapeau voor de Stichting, die het allemaal toch maar weer vrijwillig doen!

Verslag & foto's (tik op de pijltjes eerste foto!) Henk van der Veer