Heechsimmerfestival zonovergoten en sfeervol

Het festival begon ’s middags met een beachvolleybaltoernooi. Maar liefst achttien teams streden op het strand van Heeg om ‘King of the Court’ te worden. In tropische omstandigheden, met gelukkig een lekker briesje vanaf het Heegermeer, werd fanatiek gespeeld. Een sportieve sfeer, goede organisatie en beats van DJ Jimmy James zorgden voor een succesvolle middag.

Coverband ‘Bald and Grey’ uit Heeg trapte de avond af met muziek van onder andere de Rolling Stones en Beatles. Het festivalterrein was toen al aardig gevuld. De eerste band die op het hoofdpodium verscheen was Calidus, gevolgd door de band Seewolf op Stage Two.

Om 21.30 uur begon VAN DIK HOUT te spelen op het hoofdpodium. Op het terrein was het gezellig druk en de sfeer werd magisch door publiek dat meezong met op de achtergrond het Heegermeer en de verlichte bootjes.

De band BLAZUH knalde daarna lekker door met metal en hardrock muziek en FRAGMENT sloot het festival af met aanstekelijke covers waar jong en oud op los ging.

Mede dankzij alle vrijwilligers, hulpverleners, catering- en overige personen/bedrijven kon deze dag niet meer stuk.