Heechsimmerfestival uitverkocht!

HEEG - Voor het Heechsimmerfestival zijn geen kaarten meer beschikbaar. Het festival op het strand aan het Heegermeer is uitverkocht. De laatste dagen ging het snel met de online kaartverkoop, laat de organisatie via de socials weten. Headliner van het festival, dat zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur begint, is de band Van Dik Hout.