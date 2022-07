Heechsimmerfestival uitverkocht!

HEEG - Een mooi succes voor de organisatie van het Heechsimmerfestival afgelopen zaterdag in Heeg. Het festival raakte gedurende de avond uitverkocht. Nadeel is dan wel dat je niet iedereen meer binnen kan laten, maar zoveel bezoekers, dat was boven verwachting.

Het was de 19e editie van Heechsimmerfestival en gelukkig kon het strand van Heeg dit jaar wel weer worden omgetoverd tot festivalweide. Het festival, dat duurde van 15.00 tot 01.00 uur, startte zaterdagmiddag met een line up van jong talent. In samenwerking met Kunstencentrum Atrium lieten diverse bandjes hun muzikale skills zien en konden de jonge talenten ervaren hoe het is om op een groot podium te spelen.

Voordat het avondprogramma losbarstte werd er ook dit jaar weer een beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Na een 'rustige' start met bands als Calidus en Farsk werd er toegewerkt naar de hoofdact, de coverband ACinDC. De avond werd afgesloten met de Top100-band The Green Monkeys. The day after is het vooral nagenieten van een supermooie en geslaagde editie van het Heechsimmerfestival.