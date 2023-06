Heechsimmerfestival met Van Dik Hout

HEEG-Na een uitverkochte editie in 2022, is Heechsimmerfestival terug op 8 juli 2023 met als headliner Van Dik Hout

Dit jaar bestaat het festival 20 jaar! Op de prachtige locatie aan de rand van het Heegermeer wordt ook dit jaar weer een mooi feest neergezet.

Het festival start om 15.00 uur met een beachvolleybaltoernooi in King of the Court spelvorm. 18 teams zullen hier strijden om de eerste plek. Met de beats van DJ Jimmy James op de achtergrond zal niemand stil blijven staan.

Na het beachvolleybal trapt de band Bald en Grey af met muziek van onder andere de Rolling Stones en Beatles. Voor hen is Heechsimmerfestival een ‘thuiswedstrijd’. De eerste band die op het hoofdpodium verschijnt is Calidus, die zal, net als vorig jaar, een spectaculaire show neerzetten. Gevolgd door de band Seewolf op Stage Two.

Dan komt om 21.30 uur de klapper van de avond met VAN DIK HOUT. Met hits als ‘Stil en Mij’ en ‘Alles of Niets’ weten zij altijd en overal een dik feest neer te zetten.

De band BLAZUH zal Heechsimmerfestival nog verder op z’n kop zetten met nummers van Metallica en Greenday. Maak je klaar voor metal en hardrock! De hekkensluiter van de avond is FRAGMENT. Een vee geziene band op festivals en in feesttenten. Met een flinke dosis energie sluiten zij deze avond af met aanstekelijke covers waar jong en oud op los kan gaan.

Heb jij nog geen tickets besteld voor dit spectaculaire festival op het strand van Heeg? Bestel ze dan snel via www.heechsimmerfestival.com!