Heb ook jij een werkende rookmelder op de juiste plaats hangen?

FRYSLAN - Het is belangrijk dat een beginnende brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt. Hoe sneller dat gebeurt, hoe langer de vluchttijd is om veilig uit het brandende huis te komen.

Rookmelders zijn essentieel voor snelle detectie. Want als je slaapt is het reukvermogen uitgeschakeld en zul je niet wakker worden van de geur van rook. Per 1 juli 2022 moeten in iedere woning in Nederland op iedere verdieping een rookmelder in de vluchtweg hangen.

Waar koop je rookmelders?

Simpelweg online of bij een bouwmarkt. Kies voor een melder die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 14604.

Hoe hang je rookmelders op?

Wil je liever niet boren? Je kunt de melder ook gemakkelijk ophangen met dubbelzijdig tape of speciale magneetplaatjes.

Waar moet een rookmelder hangen?

Een rookmelder hang je altijd aan het plafond, op minimaal 50 centimeter van een muur of hoek.

Voldoende: rookmelders in de vluchtwegen op iedere etage, meestal gang en overloop

Beter: ook rookmelders in de slaapkamers

Best: rookmelders in de vluchtwegen op iedere etage en in alle ruimtes waar brand kan ontstaan

Hoe moet een rookmelder worden onderhouden?

Test de rookmelders iedere maand door de testknop in te drukken en haal de stofzuiger langs de melders om stof weg te halen. Vervang batterijen standaard eens per jaar of koop melders die een batterij hebben die 10 jaar meegaat.

Welke soorten rookmelders zijn er?

Er zijn verschillende soorten rookmelders, elk met z’n eigen specifieke kenmerken, zoals optische, gekoppelde, thermische, slimme en speciale voor mensen met een gehoorprobleem.

Brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl