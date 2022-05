Heb jij bijles nodig? Bijles in de buurt volgen kan!

Dit is zeker geen rare keuze, aangezien je niet in elk vak kunt uitblinken. Deze bijles kun je volgen bij een leerling in een hoger jaar. Dit wordt steeds vaker gedaan. Daarnaast is het ook mogelijk om een gespecialiseerde organisatie in te schakelen, die jou alle kneepjes van het vak leert. Straks knal je er op elke toets een voldoende uit!

Bijles bij jou in de buurt

Je kunt voor ieder vak wel bijles nemen. Of dit nou Engels, Nederlands, wiskunde of economie is. Het kan allemaal. Deze variatie is zeker te zien in het onderwijs. Je kunt gaan voor bijles bij jou in de buurt. Lekker dicht bij huis in Sneek is dan ook zeker fijn. Denk aan bijles scheikunde. Wat je vaak terug ziet komen, is dat iemand goed is in de reken vakken, maar minder succes heeft bij de talen. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Je leert op den duur je sterke en zwakke punten kennen, die je later weer kunt toepassen in ander werk.

Wat is jouw doel als het gaat om cijfers?

Of je nou voor bijles scheikunde kiest of voor bijles wiskunde, uiteindelijk is het de bedoeling dat je een voldoende haalt. Je kiest er vaak voor om bijles aan te vragen als je net wat meer punten nodig hebt, of echt een flinke onvoldoende staat. Voor iedereen is de motivatie natuurlijk anders. De een vindt het erg fijn om voor ieder vak een 8 te staan. De ander is al lang blij als hij of zij een voldoende staat. Elke keuze is natuurlijk goed. Uiteindelijk gaat het erom dat je over gaat naar het volgende jaar.