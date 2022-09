Heb jij al kaarten? 't Gala komt eraan!

SNEEK - Het aftellen is nu echt begonnen! Maanden geleden alweer werd de nieuwe Theater Sneek productie aangekondigd: 't Gala, hét muziekspektakel van Súdwest-Fryslân. Na de succesvolle culturele aftrap van het seizoen vorig weekend met het UIT Festival, is 't Gala het volgende hoogtepunt waar reikhalzend naar uitgekeken wordt

Zo’n 150 deelnemers aan ’t Galaweekend van 8 en 9 oktober zijn begonnen met repeteren. Het productieteam is druk bezig om er qua geluid, licht en decor een geweldige show van te maken. Blijf op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen en volg ’t Gala op Facebook en Instagram.

Daarnaast verschijnt er in de aankomende Groot Sneek krant een mooi achtergrondverhaal over ’t Gala. Ying Media is verbonden als partner van 't Gala.

Koop direct je tickets via onderstaande link en we zien je bij de allereerste editie van ’t Gala!

Tickets 't Gala