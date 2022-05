‘Heb jij al een vluchtplan?’

FRYSLAN - Als er brand in je woning ontstaat, heb je ongeveer drie minuten om naar buiten te komen.

Een vluchtplan vergroot de kans dat je jouw woning bij brand tijdig kunt ontvluchten. Maar ook in grotere gebouwen is het hebben en kennen van het vluchtplan van levensbelang.

Het hebben van een vluchtplan, het bespreken van het vluchtplan met je gezin/huisgenoten en zeker ook het beoefenen van een vluchtplan kan tijdswinst opleveren. Je weet dan immers wat je bij brand moet doen. Ook het bespreken van een alternatief vluchtplan is van levensbelang. Want wat doe je als de normale vluchtweg geblokkeerd is?

Een vluchtplan levert dus tijdswinst op bij het vluchten uit de woning. Maar ook werkende rookmelders zijn van levensbelang. En door ’s avonds bij het slapengaan alle binnendeuren te sluiten kun je de rookverspreiding bovendien vertragen.

Kom je in een vreemd gebouw kijk dan altijd naar de vluchtroute en ook naar een alternatieve, mocht de normale vluchtroute geblokkeerd zijn. Allemaal zaken om goed over na te denken. Voor je eigen veiligheid én die van je gezin/huisgenoten. Wees voorbereid!

Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid onder ‘Veiligheid thuis’ om te zien hoe je een vluchtplan kunt maken. Meer brandveiligheidtips: www.brandweerfryslan.nl