Heb jij al een Mr Fillbak gespot?

WORKUM - Sinds een jaar staat er een Mr Fillbak op de Merk in Workum en sinds april staat er ook een op het Schaapmarktplein in Sneek. De nieuwe openbare vuilnisbak kan afval zeer goed samenpersen, waardoor er op korte termijn heel wat kan worden verzameld.

Hij bevat een zelfpersende afvalbak met sensoren, die een seintje geeft wanneer hij vol raakt. Elke Mr. Fill heeft een voetpedaal, waardoor er geen contact met de handen nodig is. Wie weet komen er in de toekomst nog meer van deze slimme zelfpersende afvalbakken in gemeente Súdwest-Fryslân.