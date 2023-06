Heb je vragen over de proef autoluwe binnenstad Sneek?

SNEEK- De gemeente SWF komt op woensdag 7 en zaterdag 10 juni naar vier locaties in Sneek om jouw vragen te beantwoorden.

Ben je benieuwd hoe de proef er precies uit gaat zien of heb je nog vragen? Kom dan op woensdag 7 of zaterdag 10 juni naar één van onderstaande locaties en wij beantwoorden al jouw vragen.

Lees meer over de proef autoluwe binnenstad Sneek.

Woensdag 7 juni

15.00 – 15.45 uur Singel

16.00 – 16.45 uur Harinxmakade

17.00 – 17.45 uur Prins Hendrikkade

18.00 – 18.45 uur Kleine Kerkstraat

Zaterdag 10 juni

13.00 – 13.45 uur Singel

14.00 – 14.45 uur Harinxmakade

15.00 – 15.45 uur Prins Hendrikkade

16.00 – 16.45 uur Kleine Kerkstraat

Locaties in Sneek

Persoonlijk gesprek

Lukt het niet om op een van deze momenten te komen, maar wil je wel graag persoonlijk jouw vragen stellen? Schrijf je dan in voor een gesprek op 13 juni in het gemeente­huis in Sneek.

Reserveer hier je tijdslot