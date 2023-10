Heb je vragen over de overheid?We helpen je verder bij het Informatiepunt Digitale Overheid

SNEEK- Steeds vaker moeten we dingen regelen op de computer. Denk aan het aanvragen van zorgtoeslag, het zoeken van werk en het verlengen van een rijbewijs. Om deze digitale zaken te kunnen regelen is het belangrijk dat je kan omgaan met een computer en de DigiD.

Wil je iets regelen via de computer en kun je hier hulp bij gebruiken? Kom dan langs in de Bibliotheek en stel je vraag aan een van onze medewerkers. We denken met je mee en geven je de informatie zodat je verder kunt.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is gratis voor iedereen, ook als je geen lid bent van de Bibliotheek. Je bent welkom zonder afspraak, dus kom eens langs met jouw vraag over de digitale overheid.

Zelfstandig aan de slag?

Bij de Bibliotheek bieden we allerlei cursussen aan. De cursus ‘Leren Computeren’ leert je omgaan met een computer, tablet en internet. De cursus ‘DigiSterker’ leert je omgaan met websites van de overheid en de DigiD.

Digidingen-desk, informatiepunt voor jongeren

Ben je tussen de 14 en 21 jaar? Dan krijg je te maken met digitale zaken die je moet regelen bij verschillende organisaties. Denk aan het aanvragen van een DigiD, inschrijven bij de sociale woningbouw en het regelen van studiefinanciering. Op Digidingen-desk.nl vind je alle informatie die je nodig hebt. Meer informatie en hulp nodig? Kom dan naar de Bibliotheek en stel je vraag aan een medewerker.

Lees meer over het Informatiepunt Digitale Overheid op onze website www.bmf.nl/ido