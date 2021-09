Heb je last van schimmel in de badkamer? Dit doe je eraan!

INGEZONDEN - Van alle ruimtes in je woning is de badkamer misschien wel de ruimte waarvan je het liefst hebt dat deze schoon is.

Dit komt omdat je jezelf dient schoon te maken in de badkamer. Wanneer de badkamer vies is, dan kun je jezelf net zo lang wassen als je wilt, je zult je toch vies blijven voelen omdat je je gewassen hebt in een vieze badkamer. Een van de vervelendste vormen van viezigheid in de badkamer is misschien wel schimmel. Wanneer je last hebt van schimmel in de badkamer, dan dien je dit zo snel mogelijk te verwijderen. Je zult je namelijk niet alleen vies voelen nadat je jezelf hebt gewassen, maar het inademen van de schimmellucht kan ook nog eens heel schadelijk zijn. Omdat dit zo belangrijk is geven we je in deze blog enkele tips die je kunnen helpen bij het voorkomen en verwijderen van schimmel in de badkamer!

Reden van schimmel achterhalen

Nadat je hebt moeten concluderen dat je schimmel in je badkamer hebt, dan is het eerste wat je wilt doen natuurlijk dit verwijderen. Als de schimmel weg is, dan is het belangrijk om te achterhalen hoe de schimmelvorming überhaupt heeft kunnen ontstaan. Wanneer er namelijk niets veranderd wordt aan de neven omstandigheden, dan is de schimmel binnen no time weer terug. De kans is groot dat de schimmel is ontstaan doordat de badkamer te vochtig is/was. Dit kun je achterhalen door over te gaan tot luchtvochtigheid meten. Als de luchtvochtigheid niet te hoog blijkt te zijn, dan adviseren we je om met een professionele partij in zee te gaan. Zij kunnen aan de hand van een binnenklimaatonderzoek concluderen wat het probleem was en hoe de schimmel heeft kunnen ontstaan.

Ventileren

De beste manier om schimmel in de badkamer te voorkomen is door de badkamer altijd goed te ventileren. Door een goed ventilatiesysteem te installeren weet je dan ook dat de kans op schimmel in de badkamer onmiddellijk geminimaliseerd is. Dit betekent uiteraard niet dat je de badkamer niet meer hoeft schoon te maken. Ook met een goed ventilatiesysteem kan namelijk er alsnog schimmelvorming ontstaan omdat de badkamer simpelweg hartstikke vies is.