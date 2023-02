Healing Centre F en F organiseertHealingdag Reiki & Seichem Tera-Mai

SNEEK - Een kind dat zich bezeert, doet vaak intuïtief de hand(en) op de zere plek. Als moeder er dan nog even een kusje op doet, verschijnt er meestal al snel weer een lach op het gezicht…

Wat is een Reiki healingdag eigenlijk anders dan een diepere verbinding aangaan met de liefdevolle kracht die hierboven beschreven staat? Maar terwijl we als kind onbewust uit deze helende bron putten, lopen we daar met het klimmen der jaren steeds verder van weg.

Tijdens deze Healingdag krijgen we de mogelijkheid weer om de verbinding aan te gaan met de liefdevolle helende bron. Vanuit deze liefde mogen we dan heling ontvangen, en is het tevens een heerlijke dag om kennis te maken met de liefdevolle en helende Reiki & Seichem Tera-Mai energie.

Gun jij jezelf zo’n warme, liefde- en betekenisvolle dag? Een dag waarin je mag ontvangen en even niks hoeft?



Dan is deze dag een mooie kans voor jou om de helende kracht van Reiki Seichem Tera-Mai te gaan ervaren.

De Healingdag Reiki & Seichem Tera-Mai vindt plaats op zondag 26 maart 2023 van 09.00 tot 16.00 uur op de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek.

Kosten €150,-

Interesse? Ga naar www.theinnerway.org/agenda. Of bel: 0515-432030 en vraag naar Paul Baidenmann. Of stuur een e-mail naar Paul@healingcentre.org