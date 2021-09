Hayo Apotheker geëerd met gemeentepenning van Súdwest-Fryslân

SNEEK- De eerste gemeentepenning van Súdwest-Fryslân is donderdag 23 september uitgereikt aan drs. H.H. (Hayo) Apotheker. Hij ontving de erepenning uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries, onder toeziend oog van zijn echtgenote mevrouw Arjette de Pree.

De erepenning en de bijbehorende oorkonde zijn een teken van grote waardering voor de wijze waarop Apotheker de gemeente heeft gediend in zijn functie van burgemeester in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2017. Het college van B&W besloot afgelopen zomer tot het instellen van de gemeentepenning.

‘We hadden hier in Súdwest-Fryslân meer dan de juiste persoon op de juiste plek. Je bent een bestuurder van bijzonder kaliber, de nestor onder de burgemeesters. Een analytisch denker met groot strategisch inzicht en bij uitstek een verbinder’, zo roemde burgemeester Jannewietske de Vries de voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân.

De uitreiking van de erepenning vond plaats tijdens het Symposium Burgerbetrokkenheid en vernieuwing lokale democratie dat donderdag 23 september werd gehouden in Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Het symposium werd georganiseerd in het kader van het tienjarig jubileum van de gemeente Súdwest-Fryslân. Journalist Joris Luyendijk, voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en Auke van Keulen (lid Burgerforum Súdwest-Fryslân) namen de gasten vanuit verschillende perspectieven mee in dit actuele thema.